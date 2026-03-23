Brenntag Aktie
Marktkap. 7 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 46 auf 57 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. Chemikalienhändler wie Brenntag hätten einige Risiken weniger und profitierten letztlich von höheren Preisen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Buy
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,28 €
|Abst. Kursziel*:
11,15%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
51,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,70%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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