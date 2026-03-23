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ISIN DE000A1DAHH0

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Symbol BNTGF

Deutsche Bank AG

Brenntag SE Buy

08:06 Uhr
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
51,96 EUR 0,32 EUR 0,62%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 46 auf 57 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. Chemikalienhändler wie Brenntag hätten einige Risiken weniger und profitierten letztlich von höheren Preisen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Buy

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,28 €		 Abst. Kursziel*:
11,15%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
51,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,70%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

08:06 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
23.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
20.03.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.03.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
13.03.26 Brenntag Hold Warburg Research
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