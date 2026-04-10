Brenntag Aktie
Marktkap. 8,44 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 41 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Ausblick für die Chemiedistribution bleibe trüb, weshalb er seine Anlageempfehlung bekräftigt habe, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der angehobene faire Wert spiegele eine angepasste langfristige Einschätzung wider. Doch kurz- bis mittelfristig gebe es erhebliche Risiken. Er verwies auf die anhaltend schwache operative Geschäftsentwicklung, insbesondere im margenstärkeren Spezialitätengeschäft. Die gesamte Chemiebranche befinde sich in einem herausfordernden Marktumfeld, das von schwacher Nachfrage, hoher Wettbewerbsintensität und anhaltendem Margendruck geprägt sei/ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Verkaufen
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
57,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
57,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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