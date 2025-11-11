Broadcom Aktie
Marktkap. 1,96 Bio. EURKGV 77,57 Div. Rendite 0,64%
WKN A2JG9Z
ISIN US11135F1012
Symbol AVGO
Broadcom Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Broadcom von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzprognose im KI-Bereich bleibe hinter den hohen Erwartungen zurück, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vergangenen Quartal hätten die Zahlen aber positiv überrascht. Er glaubt, dass die Aktien in ihrer jüngsten Spanne schwanken, denn das Aufwärtspotenzial sei begrenzt und die Bewertung im Vergleich zu Nvidia hoch. Es mangele an zusätzlichen Kurstreibern./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Broadcom Sector Perform
|Unternehmen:
Broadcom
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 400,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 405,78
|Abst. Kursziel*:
-1,42%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 410,76
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,62%
|
Analyst Name:
Srini Pajjuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 513,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|16:01
|Broadcom Buy
|UBS AG
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|Bernstein Research
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|JP Morgan Chase & Co.
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