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Symbol CFRHF

Bernstein Research

Richemont Outperform

12:31 Uhr
Richemont Outperform
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Franken belassen. Verschiedene Faktoren hätten dazu geführt, dass die Umsätze europäischer Luxusgüter-Unternehmen in China auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückgefallen seien, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der sich eintrübenden Einkommensaussichten seien die dortigen Verbraucher anspruchsvoller geworden. Schnäppchenjäger ziehe es verstärkt nach Japan und Südkorea, während preisbewusste Konsumenten aus der Mittelschicht verstärkt lokale, billigere Marken nachfragten./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 17:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 05:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
240,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
196,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
22,23%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
195,35 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
22,86%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
211,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

12:31 Richemont Outperform Bernstein Research
21.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
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