Richemont Aktie
Marktkap. 124,84 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Franken belassen. Verschiedene Faktoren hätten dazu geführt, dass die Umsätze europäischer Luxusgüter-Unternehmen in China auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückgefallen seien, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der sich eintrübenden Einkommensaussichten seien die dortigen Verbraucher anspruchsvoller geworden. Schnäppchenjäger ziehe es verstärkt nach Japan und Südkorea, während preisbewusste Konsumenten aus der Mittelschicht verstärkt lokale, billigere Marken nachfragten./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 17:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 05:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Outperform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
240,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
196,35 CHF
|Abst. Kursziel*:
22,23%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
195,35 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
22,86%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
211,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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