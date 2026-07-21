DAX 25.180 +0,7%ESt50 6.313 +0,4%MSCI World 4.845 +0,2%Top 10 Crypto 8,6010 -0,6%Nas 25.837 +1,3%Bitcoin 57.405 -1,6%Euro 1,1416 +0,1%Öl 94,17 +3,5%Gold 4.132 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Wall Street vor verhaltenem Start -- Airbus erhöht Gewinnziele -- Silber, Intel, Siemens Energy, Micron, Rüstungsaktien, Gold, Autoaktien, NVIDIA, Microsoft, SpaceX im Fokus
Top News
Pufferstrategien zum Schutz vor Verlusten: Was Buffer-ETFs leisten - und was nicht Pufferstrategien zum Schutz vor Verlusten: Was Buffer-ETFs leisten - und was nicht
SpaceX-Aktie mit Kehrtwende? Nach Shortseller-Milliarden traut Macquarie dem Papier mehr zu SpaceX-Aktie mit Kehrtwende? Nach Shortseller-Milliarden traut Macquarie dem Papier mehr zu
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Infineon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Infineon Aktien-Sparplan
67,99 EUR +0,11 EUR +0,16 %
STU
finanzen.net zero
Infineon jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 83,34 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 623100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006231004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IFNNF

DZ BANK

Infineon Kaufen

14:06 Uhr
Infineon Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
67,99 EUR 0,11 EUR 0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon von 70 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das breite Produktportfolio eröffne dem Halbleiterkonzern neue Chancen im Bereich Robotik, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 nach oben./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

Zusammenfassung: Infineon Kaufen

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
67,49 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
67,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

14:06 Infineon Kaufen DZ BANK
03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Experten-Einschätzung DZ BANK: Kaufen-Note für Infineon-Aktie DZ BANK: Kaufen-Note für Infineon-Aktie
finanzen.net Infineon-Aktie trotzt dem Trend: AIXTRON, SUSS MicroTec und ASML & Co. geben nach
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Mittag stärker
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net DAX aktuell: DAX präsentiert sich letztendlich fester
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Semiconductor Today Infineon introduces rad-hard GaN HEMT driver
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Korea Times LS Electric, Infineon team up to power AI data center boom
Semiconductor Today Infineon supplying CoolSiC MOSFETs 1200V and gate drivers to ADVANTICS
RSS Feed
Infineon AG zu myNews hinzufügen