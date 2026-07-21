Infineon Aktie
Marktkap. 83,34 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon von 70 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das breite Produktportfolio eröffne dem Halbleiterkonzern neue Chancen im Bereich Robotik, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 nach oben./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Infineon
Zusammenfassung: Infineon Kaufen
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
67,49 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
67,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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