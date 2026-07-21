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Symbol EADSF

RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

13:31 Uhr
Airbus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
207,15 EUR 8,01 EUR 4,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus anlässlich eines Updates zur Geschäftsentwicklung im Rahmen der Farnborough Airshow von 215 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die mittelfristigen Ziele für 2029 bildeten einen konstruktiven Rahmen für den Flugzeugbauer und hätten die inzwischen gedämpften Erwartungen der Investoren übertroffen, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte die Neubewertung der Aktie weiter stützen. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
207,15 €		 Abst. Kursziel*:
8,62%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
207,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,62%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
225,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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