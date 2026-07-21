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DZ BANK

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14:11 Uhr
BASF Kaufen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF nach Quartalszahlen von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Chemiekonzerns hätten die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Erlös- und Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Kaufen

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
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49,03 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
49,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

14:11 BASF Kaufen DZ BANK
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17.07.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
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