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Symbol TSLA

DZ BANK

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15:01 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Tesla auf "Halten" mit einem fairen Wert von 385 US-Dollar belassen. Markus Leistner befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den Marktchancen des vom Elektroauto-Hersteller entwickelten humanoiden Roboter Optimus. Die operativen Aussichten des Produkts seien exzellent und das Zukunftspotenzial groß, was aber seiner Einschätzung nach im Aktienkurs bereits großteils vorweggenommen sei, schrieb der Experte./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Halten

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
$ 385,00
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
$ 378,93		 Abst. Kursziel*:
1,60%
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
$ 375,56		 Abst. Kursziel aktuell:
2,51%
Analyst Name:
Markus Leistner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 415,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

15:01 Tesla Halten DZ BANK
15.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
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