Tesla Aktie
Marktkap. 1,22 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Tesla auf "Halten" mit einem fairen Wert von 385 US-Dollar belassen. Markus Leistner befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den Marktchancen des vom Elektroauto-Hersteller entwickelten humanoiden Roboter Optimus. Die operativen Aussichten des Produkts seien exzellent und das Zukunftspotenzial groß, was aber seiner Einschätzung nach im Aktienkurs bereits großteils vorweggenommen sei, schrieb der Experte./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Halten
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
$ 385,00
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
$ 378,93
|Abst. Kursziel*:
1,60%
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
$ 375,56
|Abst. Kursziel aktuell:
2,51%
|
Analyst Name:
Markus Leistner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 415,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
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|Tesla Halten
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|Deutsche Bank AG
|13.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
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|15:01
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|DZ BANK
|13.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.