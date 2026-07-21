Deutsche Bank AG

Novartis Buy

12:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe weitgehend die erhofften Ergebnisse geliefert, jedoch den Ausblick nicht angehoben, schrieb Emmanuel Papadakis in einem Kommentar am Mittwoch. Die Schweizer hätten aber das Zeug, beim Umsatzwachstum letztlich doch besser abzuschneiden als es die beibehaltenen Ziele vorsehen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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