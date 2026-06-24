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Symbol NVSEF

Deutsche Bank AG

Novartis Buy

14:56 Uhr
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 135 auf 140 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das höhere Kursziel trage seinen nach oben geschraubten, langfristigen Gewinnprognosen Rechnung, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Buy

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
140,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
124,66 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
125,12 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
11,89%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:56 Novartis Buy Deutsche Bank AG
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09.06.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
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