Novartis Aktie
Marktkap. 245,04 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 135 auf 140 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das höhere Kursziel trage seinen nach oben geschraubten, langfristigen Gewinnprognosen Rechnung, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Buy
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
140,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
124,66 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
125,12 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
11,89%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|14:56
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|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|14:56
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
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|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Novartis Neutral
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|29.04.26
|Novartis Equal Weight
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|28.04.26
|Novartis Halten
|DZ BANK