Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,65 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Positive Sondereffekte hätten ein durchwachsenes zweites Quartal des Medizintechnik-Unternehmens maskiert, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Hold
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
30,06 €
|Abst. Kursziel*:
-6,85%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
29,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,29%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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