Barclays Capital

Carl Zeiss Meditec Overweight

12:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem eingetrübten Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Im Gespräch mit dem Management des Hightech-Unternehmens habe sich im ersten Geschäftsquartal ein schwacher US-Markt für Mikrochirurgie- und Diagnostikgeräte gezeigt, schrieb Jonathon Unwin in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die internen Erwartungen für die Absatzmärkte USA und China im Geschäftsjahr 2025/26 seien gesenkt worden./rob/edh/gl

