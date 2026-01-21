DAX 24.908 +1,4%ESt50 5.965 +1,4%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.917 +0,5%Euro 1,1694 +0,1%Öl 64,40 -1,4%Gold 4.828 -0,1%
UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
Dürr Aktie

23,40 EUR +0,65 EUR +2,86 %
STU
Marktkap. 1,52 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN
WKN 556520

ISIN
ISIN DE0005565204

Symbol
Symbol DUERF

Deutsche Bank AG

Dürr Hold

10:26 Uhr
Dürr Hold
Dürr AG
23,40 EUR 0,65 EUR 2,86%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Im Vergleich zum dritten Quartal dürften sich alle Kennziffern verbessert haben, schrieb Nikita Papaccio in einem Ausblick am Donnerstag. Dafür spreche ein voraussichtlich robuster Auftragseingang sowohl im Anlagenbau für den Automobilsektor als auch im Segment Homag./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Hold

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
23,05 €		 Abst. Kursziel*:
8,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
23,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,84%
Analyst Name:
Nikita Papaccio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

10:26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
06.01.26 Dürr Buy Warburg Research
05.01.26 Dürr Outperform Bernstein Research
10.12.25 Dürr Neutral UBS AG
08.12.25 Dürr Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Dürr AG

TraderFox Meinung Dürr AG: Fokussierung auf Automatisierung und Produktionseffizienz Dürr AG: Fokussierung auf Automatisierung und Produktionseffizienz
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell
finanzen.net XETRA-Handel SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 07.01.25
StockXperts Dürr: Wichtige Zwischenerfolge
finanzen.net Kaum Veränderungen: SDAX am Mittag knapp behauptet
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG raises forecast for free cash flow
EQS Group EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG adjusts forecast for order intake; sales and earnings forecast confirmed
EQS Group EQS-Adhoc: D&#252;rr Group sells its environmental technology business
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
