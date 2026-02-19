DAX 25.102 +0,2%ESt50 6.082 +0,4%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,6270 +1,3%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 56.936 +0,1%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,46 -0,7%Gold 5.042 +0,9%
Zurich Insurance Aktie

621,20 EUR +4,40 EUR +0,71 %
STU
567,40 CHF +8,60 CHF +1,54 %
SWX
Marktkap. 88,58 Mrd. EUR

KGV 15,20
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Symbol ZFSVF

Deutsche Bank AG

Zurich Insurance Hold

14:11 Uhr
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
621,20 EUR 4,40 EUR 0,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 575 Franken auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien besser als erwartet, schrieb Kailesh Mistry in der am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
575,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
567,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
567,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,34%
Analyst Name:
Kailesh Mistry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
562,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

14:11 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
14:06 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:16 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

dpa-afx Höhere Dividende Zurich-Aktie sinkt dennoch: Gewinn klettert stärker in die Höhe als erwartet Zurich-Aktie sinkt dennoch: Gewinn klettert stärker in die Höhe als erwartet
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels schwächer
finanzen.net Börse Zürich: SMI fällt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags leichter
dpa-afx ROUNDUP: Versicherer Zurich kommt bei Naturkatastrophen glimpflich davon
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: So performt der SLI am Mittag
finanzen.net SMI aktuell: SMI steigt zum Start
RTE.ie Zurich Insurance offers £7.67 billion for UK's Beazley
Business Times Zurich Insurance offers US$10 billion to buy UK insurer Beazley
PR Newswire Zurich selects Arrowsight to help transform on-site construction safety across the U.S. with proven camera-enabled coaching solution
PR Newswire Chubb, Zurich, National Indemnity Launch Excess Casualty Facility
