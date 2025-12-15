DAX 24.062 -0,1%ESt50 5.721 +0,1%MSCI World 4.391 -0,1%Top 10 Crypto 11,57 +1,1%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.285 -0,6%Euro 1,1715 -0,3%Öl 60,06 +2,1%Gold 4.318 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie leitet Gegenbewegung ein und lässt Jahrestief hinter sich Vonovia-Aktie leitet Gegenbewegung ein und lässt Jahrestief hinter sich
Infineon und Lenovo treiben autonomes Fahren voran - So reagiert die Infineon-Aktie Infineon und Lenovo treiben autonomes Fahren voran - So reagiert die Infineon-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zurich Insurance Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
633,20 EUR -0,40 EUR -0,06 %
L&S
590,40 CHF +1,40 CHF +0,24 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 89,85 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 579919

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0011075394

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZFSVF

UBS AG

Zurich Insurance Sell

13:31 Uhr
Zurich Insurance Sell
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
633,20 EUR -0,40 EUR -0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Sell" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna. Besonders skeptisch unter den Multilinien-Versicherern sieht er Zurich./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Sell

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
520,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
590,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
-11,95%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
590,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,92%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
554,83 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

13:31 Zurich Insurance Sell UBS AG
08.12.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verliert zum Start des Mittwochshandels
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 klettert mittags
finanzen.net SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verliert zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI schlussendlich in Rot
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verliert zum Handelsende
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SLI am Mittwochnachmittag schwächer
PR Newswire Zurich selects Arrowsight to help transform on-site construction safety across the U.S. with proven camera-enabled coaching solution
PR Newswire Chubb, Zurich, National Indemnity Launch Excess Casualty Facility
RSS Feed
Zurich Insurance AG (Zürich) zu myNews hinzufügen