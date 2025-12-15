Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 89,85 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Sell" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna. Besonders skeptisch unter den Multilinien-Versicherern sieht er Zurich./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
520,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
590,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-11,95%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
590,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,92%
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
554,83 CHF
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|13:31
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
