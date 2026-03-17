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Symbol GLAXF

Barclays Capital

GSK Underweight

18.03.26
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Jüngste Absatzdaten belegten auf Wochensicht ein 23-prozentigen Absatzrückgang des Antikörper-Wirkstoffs Blenrep in den USA, schrieb James Gordon am Mittwoch. In der vorausgegangenen Woche habe sich der Absatz jedoch fast verdoppelt./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
23,29 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
19,53 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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