Deutsche Bank AG

Diageo Buy

13:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1650 auf 1759 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Guinness- und Spirituosenhersteller habe im soliden dritten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Mitch Collett in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com