DAX 24.866 -0,2%ESt50 6.025 +0,0%MSCI World 4.763 +0,2%Top 10 Crypto 10,27 -0,6%Nas 25.839 +2,0%Bitcoin 68.767 -0,8%Euro 1,1772 +0,2%Öl 98,13 -3,8%Gold 4.746 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- Peloton, BYD, TUI, Fortinet, Amazon, Infineon, SoftBank, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ, Microsoft im Fokus
Top News
DBAG-Aktie fester: Deutsche Beteiligungs AG mit Verlust im ersten Quartal DBAG-Aktie fester: Deutsche Beteiligungs AG mit Verlust im ersten Quartal
Shell-Aktie in Rot: Unternehmen verzeichnet Gewinnsprung - Kappt aber Aktienrückkäufe Shell-Aktie in Rot: Unternehmen verzeichnet Gewinnsprung - Kappt aber Aktienrückkäufe
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
17,69 EUR -0,26 EUR -1,42 %
STU
16,09 CHF -0,40 CHF -2,42 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,97 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

Deutsche Bank AG

Diageo Buy

13:46 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
17,69 EUR -0,26 EUR -1,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1650 auf 1759 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Guinness- und Spirituosenhersteller habe im soliden dritten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Mitch Collett in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,59 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,40 £		 Abst. Kursziel*:
14,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,79 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

13:46 Diageo Buy Deutsche Bank AG
09:21 Diageo Outperform Bernstein Research
06.05.26 Diageo Outperform Bernstein Research
06.05.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
06.05.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

dpa-afx Prognose bestätigt Diageo Aktie deutlich im Plus: Umsatz übertrifft die Erwartungen Diageo Aktie deutlich im Plus: Umsatz übertrifft die Erwartungen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo verbilligt sich am Donnerstagmittag
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Donnerstagvormittag mit Abschlägen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo zieht am Mittwochnachmittag deutlich an
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain
finanzen.net FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 liegt zum Start im Minus
finanzen.net Analysten sehen bei Diageo-Aktie Potenzial
finanzen.net FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 5 Jahren eingebracht
Financial Times Diageo posts sales boost as buyers load up on drinks ahead of World Cup
MotleyFool Diageo Stock Continues to Sink -- What Investors Need to Know
Korea Times Diageo bets on highball trend with Korea launch of White Horse whisky
RTE.ie Diageo approved to double capacity of Kildare brewery
Benzinga Is Diageo PLC Gaining or Losing Market Support?
MotleyFool Why Diageo Stock Cratered This Week
Financial Times Stockpickers: Centrica, Mony Group, Diageo
Financial Times Stockpickers: Centrica, Mony Group, Diageo
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen