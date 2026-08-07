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AI Analyse

DZ BANK

PUMA SE Halten

17:31 Uhr
PUMA SE Halten
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PUMA SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul sieht den Sportartikelhersteller auf dem Weg zur Rückkehr zu Wachstum im Jahr 2027, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Puma befinde sich inmitten einer strategischen Neuausrichtung mit verstärktem Fokus auf den eigenen Vollpreiseinzelhandel und einem reduzierten Fußabdruck im Großflächengeschäft. Maul rechnet zudem damit, dass im nächsten Jahr auch wieder Spekulationen über eine Komplettübernahme durch den neuen Großaktionär Anta aufflammen könnten./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Halten

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
26,66 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
26,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

17:31 PUMA Halten DZ BANK
04.08.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 PUMA Neutral UBS AG
31.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-AFR: PUMA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, buy
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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