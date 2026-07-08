DAX 25.133 +0,1%ESt50 6.279 -0,1%MSCI World 4.855 +0,1%Top 10 Crypto 8,3970 +2,5%Nas 26.207 +1,3%Bitcoin 56.313 +1,8%Euro 1,1428 +0,0%Öl 76,48 +0,8%Gold 4.103 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: DAX stabil -- SK hynix vor NASDAQ-Start -- VW: Modellpalette soll um die Hälfte schrumpfen -- Apple, Oracle, SpaceX, Tesla, Bayer, Siemens Energy, Meta im Fokus
Top News
SK hynix-Aktie startet heute an der NASDAQ: Was der Milliardenbörsengang für Anleger bedeutet SK hynix-Aktie startet heute an der NASDAQ: Was der Milliardenbörsengang für Anleger bedeutet
Bayer-Aktie dreht ins Minus: Konzern sichert sich 3 Milliarden Euro durch Pharma-Deal Bayer-Aktie dreht ins Minus: Konzern sichert sich 3 Milliarden Euro durch Pharma-Deal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PUMA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PUMA Aktien-Sparplan
27,60 EUR -0,27 EUR -0,97 %
STU
finanzen.net zero
PUMA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 4,06 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 696960

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006969603

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PMMAF

Bernstein Research

PUMA SE Outperform

13:51 Uhr
PUMA SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
27,60 EUR -0,27 EUR -0,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Die größten europäischen Handelsmarken verlören an Relevanz und büßten Marktanteile an agilere Nischenanbieter ein, konstatierte William Woods am Donnerstag. Letztere nutzten die gesunkenen Markteintrittsbarrieren und profitierten von veränderten Verbraucherpräferenzen. Jene Faktoren, die das Wachstum der Megamarken einst befeuert hätten ? Globalisierung und Digitalisierung ? würden ihnen nun zum Verhängnis: Sie senkten Kosten, brächen traditionelle Vertriebs- und Marketingstrukturen auf, beschleunigten Produktzyklen und ließen Innovationen zur bloßen Massenware werden./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Outperform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
27,67 €		 Abst. Kursziel*:
26,49%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
27,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,81%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

13:51 PUMA Outperform Bernstein Research
06.07.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
02.07.26 PUMA Neutral UBS AG
02.07.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net Lohnender PUMA SE-Einstieg? MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor einem Jahr eingefahren MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor einem Jahr eingefahren
HSBC PUMA - Erfolgreiche Trendwende
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert im Minus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Puma auf 27,50 Euro - 'Hold'
StockXperts Puma: Setzt die Raubkatze zum Sprung an?
finanzen.net MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart freundlich
dpa-afx PUMA-Aktie im Fokus: Analystenwechsel bei JPMorgan deckt Umsetzungsrisiken auf
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, Kauf
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, buy
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Puma Biotechnology Stock Rises 19% in 3 Months: Here's Why
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Correction of a release from 24/04/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA names Dennis Schroeder as Managing Director Europe
RSS Feed
PUMA SE zu myNews hinzufügen