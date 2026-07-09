Lufthansa Aktie
Marktkap. 11,11 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lufthansa von 9 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Fluggesellschaft dürfte für das zweite Quartal einen deutlichen Ergebnisrückgang ausweisen, belastet durch Treibstoffkosten, Streiks und ein ungünstigeres Stückkostenprofil, schrieb Dirk Schlamp am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Damit die Lufthansa ihr Ergebnisziel für 2026 erreicht, muss aus seiner Sicht das erhöhte Ticketpreisniveau im weiteren Jahresverlauf weitgehend gehalten werden. Das neue Kursziel begründete er mit seiner Multiplikatorbewertung./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Halten
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
9,58 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
9,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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