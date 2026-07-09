DAX 25.117 +0,0%ESt50 6.275 -0,2%MSCI World 4.854 +0,1%Top 10 Crypto 8,3870 +4,4%Nas 26.207 +1,3%Bitcoin 56.230 +1,7%Euro 1,1431 +0,0%Öl 75,90 %Gold 4.100 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich gespalten -- SK hynix vor NASDAQ-Start -- VW: Modellpalette soll um die Hälfte schrumpfen -- SpaceX, Tesla, Bayer, Infineon, Meta im Fokus
Top News
Infineon-Aktie tiefer: Wie der Chipkonzern die Wende im Halbleiterzyklus nutzt Infineon-Aktie tiefer: Wie der Chipkonzern die Wende im Halbleiterzyklus nutzt
Starke Absatzzahlen treiben TRATON-Aktie kräftig an Starke Absatzzahlen treiben TRATON-Aktie kräftig an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Lufthansa Aktien-Sparplan
9,57 EUR +0,24 EUR +2,59 %
STU
finanzen.net zero
Lufthansa jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 11,11 Mrd. EUR

KGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 823212

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008232125

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLAKF

DZ BANK

Lufthansa Halten

11:16 Uhr
Lufthansa Halten
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
9,57 EUR 0,24 EUR 2,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lufthansa von 9 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Fluggesellschaft dürfte für das zweite Quartal einen deutlichen Ergebnisrückgang ausweisen, belastet durch Treibstoffkosten, Streiks und ein ungünstigeres Stückkostenprofil, schrieb Dirk Schlamp am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Damit die Lufthansa ihr Ergebnisziel für 2026 erreicht, muss aus seiner Sicht das erhöhte Ticketpreisniveau im weiteren Jahresverlauf weitgehend gehalten werden. Das neue Kursziel begründete er mit seiner Multiplikatorbewertung./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Halten

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
9,58 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
9,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

11:16 Lufthansa Halten DZ BANK
08.07.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
07.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
03.07.26 Lufthansa Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net Performance im Blick MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor einem Jahr abgeworfen MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX legt am Donnerstagnachmittag zu
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagvormittag fester
finanzen.net XETRA-Handel MDAX letztendlich tief im Minus
dpa-afx Gewinnmitnahmen bei Lufthansa-Aktie halten an: Niederlage vor Gericht - Citi setzt auf IAG - Barclays hebt Kursziel an
dpa-afx Lufthansa darf Umwelt-Aussage nicht wiederholen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Minus
RTE.ie Lufthansa CEO says interest in TAP 'very strong'
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
Deutsche Welle Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen