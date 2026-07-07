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Symbol DLAKF

Barclays Capital

Lufthansa Underweight

08:21 Uhr
Lufthansa Underweight
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
9,35 EUR -0,49 EUR -4,98%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 6,80 auf 7,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob seine Schätzungen für Europas Airlines aufgrund gesunkener Treibstoffkosten und etwas besserer Aussichten für das Sommergeschäft an. Die Branche bleibe aber Geisel der unkalkulierbaren Entwicklungen in Nahost und der Ukraine./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Underweight

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,75 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
9,94 €		 Abst. Kursziel*:
-22,03%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
9,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,08%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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