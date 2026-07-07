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easyJet Aktie

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Barclays Capital

easyJet Overweight

08:21 Uhr
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
6,89 EUR -0,01 EUR -0,12%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 575 auf 690 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob seine Schätzungen für Europas Airlines aufgrund gesunkener Treibstoffkosten und etwas besserer Aussichten für das Sommergeschäft an. Die Branche bleibe aber Geisel der unkalkulierbaren Entwicklungen in Nahost und der Ukraine. Lobbenberg setzt vor allem auf IAG und die Billigflieger./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: easyJet Overweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
6,90 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,98 £		 Abst. Kursziel*:
15,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,77 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:21 easyJet Overweight Barclays Capital
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06.07.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
06.07.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
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