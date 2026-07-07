easyJet Aktie
Marktkap. 5,36 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 575 auf 690 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob seine Schätzungen für Europas Airlines aufgrund gesunkener Treibstoffkosten und etwas besserer Aussichten für das Sommergeschäft an. Die Branche bleibe aber Geisel der unkalkulierbaren Entwicklungen in Nahost und der Ukraine. Lobbenberg setzt vor allem auf IAG und die Billigflieger./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: easyJet Overweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
6,90 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,98 £
|Abst. Kursziel*:
15,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,77 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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