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Bernstein Research

Apple Outperform

09:41 Uhr
Apple Outperform
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
272,20 EUR -0,40 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Absatz sei im Mai zum Vorjahr um 2 Prozent gestiegen, zum Vormonat um 1 Prozent, schrieb Mark Newman am Dienstag. Nahezu alle Märkte hätten im Jahresvergleich Wachstum verzeichnet, angeführt von Japan und den Schwellenländern. Einzige Ausnahme sei China, wo der Umsatz im Jahresvergleich um 16 Prozent gefallen sei, im Monatsvergleich allerdings um 30 Prozent zugelegt habe./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 17:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 20:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Outperform

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 350,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 310,66		 Abst. Kursziel*:
12,66%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 309,73		 Abst. Kursziel aktuell:
13,00%
Analyst Name:
Mark Newman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 313,15

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