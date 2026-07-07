Apple Aktie
Marktkap. 4,02 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Absatz sei im Mai zum Vorjahr um 2 Prozent gestiegen, zum Vormonat um 1 Prozent, schrieb Mark Newman am Dienstag. Nahezu alle Märkte hätten im Jahresvergleich Wachstum verzeichnet, angeführt von Japan und den Schwellenländern. Einzige Ausnahme sei China, wo der Umsatz im Jahresvergleich um 16 Prozent gefallen sei, im Monatsvergleich allerdings um 30 Prozent zugelegt habe./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 17:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 20:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Outperform
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 350,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 310,66
|Abst. Kursziel*:
12,66%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 309,73
|Abst. Kursziel aktuell:
13,00%
|
Analyst Name:
Mark Newman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 313,15
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|26.06.26
|Apple Neutral
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|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.