Apple Aktie
Marktkap. 3,43 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple nach der Auswertung aktueller Auslieferungszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die implizierten iPhone-Verkäufe in China seien im November stark geblieben, schrieb Tim Long in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gründe für die kurzfristige Stärke seien wohl gestaffelte Markteinführungen und die Anpassung der Lagerbestände. Sein weiterhin skeptisches Votum basiere indes auf dem unsicheren Wachstumsumfeld, regulatorischen Risiken im Dienstleistungsbereich, einer undefinierten Strategie mit Blick auf Künstliche Intelligenz und einer hohen Bewertung der Aktien./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 19:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 20:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Apple Underweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 230,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 273,76
|Abst. Kursziel*:
-15,98%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 273,68
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,96%
|
Analyst Name:
Tim Long
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 284,73
*zum Zeitpunkt der Analyse
