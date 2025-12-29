DAX 24.356 +0,0%ESt50 5.753 +0,0%MSCI World 4.461 +0,0%Top 10 Crypto 11,60 +2,9%Nas 23.474 -0,5%Bitcoin 74.507 +0,7%Euro 1,1768 +0,0%Öl 61,88 +0,2%Gold 4.371 +0,9%
Top News
Bitcoin-Rücksetzer im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen? Bitcoin-Rücksetzer im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen?
Energiekontor: Mit Rückenwind ins neue Jahr Energiekontor: Mit Rückenwind ins neue Jahr
Apple Aktie

232,00 EUR -0,75 EUR -0,32 %
STU
273,68 USD -0,06 USD -0,02 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,43 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

Barclays Capital

Apple Underweight

09:11 Uhr
Apple Underweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
232,00 EUR -0,75 EUR -0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple nach der Auswertung aktueller Auslieferungszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die implizierten iPhone-Verkäufe in China seien im November stark geblieben, schrieb Tim Long in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gründe für die kurzfristige Stärke seien wohl gestaffelte Markteinführungen und die Anpassung der Lagerbestände. Sein weiterhin skeptisches Votum basiere indes auf dem unsicheren Wachstumsumfeld, regulatorischen Risiken im Dienstleistungsbereich, einer undefinierten Strategie mit Blick auf Künstliche Intelligenz und einer hohen Bewertung der Aktien./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 19:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 20:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1000 Words / shutterstock

Zusammenfassung: Apple Underweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 230,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 273,76		 Abst. Kursziel*:
-15,98%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 273,68		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,96%
Analyst Name:
Tim Long 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 284,73

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

09:11 Apple Underweight Barclays Capital
22.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
15.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen

