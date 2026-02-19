DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.533 +0,1%Top 10 Crypto 8,5500 +0,4%Nas 22.726 +0,2%Bitcoin 57.021 +0,2%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,55 -0,5%Gold 5.057 +1,2%
DAX geht stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
HOCHTIEF Aktie

402,40 EUR +10,80 EUR +2,76 %
STU
Marktkap. 30,46 Mrd. EUR

KGV 12,58 Div. Rendite 4,03%
WKN 607000

ISIN DE0006070006

Symbol HOCFF

HOCHTIEF AG
402,40 EUR 10,80 EUR 2,76%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hochtief auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Das operative Nettoergebnis 2025 liege über der vom Baukonzern zur Verfügung gestellten Konsensschätzung, schrieb Tom Zhang am Donnerstag zu den Zahlen. Die Mitte der entsprechenden Zielspanne für 2026 liege drei Prozent über der Konsensprognose. Der wichtigste Treiber bleibe die Tochter Turner mit ihrer guten Entwicklung des Auftragseingangs./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Equal Weight

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
412,00 €		 Abst. Kursziel*:
-32,04%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
402,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-30,42%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
324,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

