freenet Aktie

27,40 EUR -0,36 EUR -1,30 %
STU
Marktkap. 3,28 Mrd. EUR

KGV 12,76
WKN A0Z2ZZ

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol FRTAF

UBS AG

freenet Sell

13:26 Uhr
freenet Sell
freenet AG
27,40 EUR -0,36 EUR -1,30%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 28,50 auf 25,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Reset sei tiefgreifender als gedacht, schrieb Polo Tang am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Der schwächere Ausblick stelle das Geschäftsmodell als unabhängiger Mobilfunkprovider infrage./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Sell

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
25,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
27,40 €		 Abst. Kursziel*:
-6,93%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
27,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,93%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

13:26 freenet Sell UBS AG
26.02.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
26.02.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu freenet AG

finanzen.net Rentable freenet-Anlage? TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor einem Jahr eingebracht TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag in Rot
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt letztendlich nach
finanzen.net freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX sackt ab
EQS Group EQS-DD: freenet AG: Robin John Andes Harries, buy
EQS Group EQS-News: freenet increases dividend to EUR 2.07 and achieves record growth in postpaid customers and IPTV EBITDA
EQS Group EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
