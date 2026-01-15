freenet Aktie
Marktkap. 3,41 Mrd. EURKGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 34 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Maurice Patrick berichtete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie von Gesprächen mit Vertretern der großen deutschen Telekommunikationsunternehmen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass sich der Wettbewerbsdruck im vierten Quartal nicht erhöht hat. Er sieht erste Anzeichen, dass dieser 2026 nachlassen könnte. Eine Konsolidierung innerhalb des Marktes sei durchaus möglich, doch ein Zeitpunkt dafür bleibe ungewiss. Für Freenet erwartet er weiterhin negative Trends - trotz einer leichten Erholung des Mobilfunkgeschäfts./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: freenet Equal Weight
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
28,60 €
|Abst. Kursziel*:
11,89%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
28,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
|
Analyst Name:
Maurice Patrick
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
