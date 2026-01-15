DAX 25.320 -0,1%ESt50 6.024 -0,3%MSCI World 4.519 +0,0%Top 10 Crypto 12,83 -1,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.131 -0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 64,43 +0,9%Gold 4.609 -0,2%
Marktkap. 3,41 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 34 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Maurice Patrick berichtete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie von Gesprächen mit Vertretern der großen deutschen Telekommunikationsunternehmen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass sich der Wettbewerbsdruck im vierten Quartal nicht erhöht hat. Er sieht erste Anzeichen, dass dieser 2026 nachlassen könnte. Eine Konsolidierung innerhalb des Marktes sei durchaus möglich, doch ein Zeitpunkt dafür bleibe ungewiss. Für Freenet erwartet er weiterhin negative Trends - trotz einer leichten Erholung des Mobilfunkgeschäfts./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
28,60 €		 Abst. Kursziel*:
11,89%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
28,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
Analyst Name:
Maurice Patrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

