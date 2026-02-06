DAX 24.840 -0,1%ESt50 5.976 -0,6%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.464 +1,3%Euro 1,1860 -0,1%Öl 67,14 -0,6%Gold 4.972 +1,0%
JENOPTIK Aktie

Marktkap. 1,57 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60

ISIN DE000A2NB601

Symbol JNPKF

JENOPTIK Neutral

11:21 Uhr
JENOPTIK Neutral
JENOPTIK AG
26,70 EUR -0,24 EUR -0,89%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Neutral" belassen. Übertroffene Erwartungen beim Cashflow könnten den enttäuschenden Auftragseingang nicht kompensieren, schrieb Olivier Calvet am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die Aktien dürften nach ihrem starken Lauf infolge des ASML-Auftragseingangs nun schwächeln./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
21,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
26,58 €		 Abst. Kursziel*:
-19,11%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,48%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

11:21 JENOPTIK Neutral UBS AG
09:36 JENOPTIK Buy Warburg Research
09:21 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu JENOPTIK AG

finanzen.net Zahlen vorgelegt JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt JENOPTIK-Aktie fällt: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Jenoptik grenzen Verluste deutlich ein - Ausblick beruhigt
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Mittag auf rotes Terrain
dpa-afx ROUNDUP: Jenoptik erwartet Rückkehr zu Wachstum - Rechenzentren sollen stützen
finanzen.net TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren angefallen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 24 Euro
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zum Start leichter
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verliert am Vormittag
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
