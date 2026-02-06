JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,57 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Neutral" belassen. Übertroffene Erwartungen beim Cashflow könnten den enttäuschenden Auftragseingang nicht kompensieren, schrieb Olivier Calvet am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die Aktien dürften nach ihrem starken Lauf infolge des ASML-Auftragseingangs nun schwächeln./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
21,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,58 €
|Abst. Kursziel*:
-19,11%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,48%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|11:21
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|09:36
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:21
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|09:36
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:21
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:21
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.08.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.18
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11:21
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG