Danone Aktie
Marktkap. 44,59 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman sieht in seinem Ausblick auf die anstehenden Geschäftszahlen - unter der Voraussetzung, dass es keine weiteren Produktrückrufe bei Säuglingsnahrung gibt - eine durchaus interessante Konstellation. Die Aktien seien nach dem Kursrutsch auf Basis der Gewinnerwartungen für 2027 mittlerweile günstiger bewertet als der Konkurrentin Nestle, schrieb er am Donnerstag. Sollte Danone die Markterwartungen mit dem Umsatzwachstum aus eigener Kraft im Schlussquartal erreichen und beim Ausblick für 2026 für Zuversicht sorgen, dürften die Papiere Boden gut machen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 11:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
72,32 €
|Abst. Kursziel*:
14,77%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
72,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,96%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
