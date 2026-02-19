Deutsche Bank AG

JOST Werke Buy

13:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jost Werke von 63 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jost und SAF Holland hätten im vierten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen der Lkw-Zulieferer. Nun komme es auf die Ausblicke im März an. Er verschob seine Bewertungsbasis einstweilen weiter in die Zukunft./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

