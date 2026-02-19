DAX 25.091 +0,2%ESt50 6.079 +0,3%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,7140 +2,3%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.273 +0,7%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,27 -0,9%Gold 5.023 +0,6%
Top News
EU genehmigt Rosneft Deutschland-Übernahme durch den Bund EU genehmigt Rosneft Deutschland-Übernahme durch den Bund
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum 2026 bisher enttäuschend verläuft NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum 2026 bisher enttäuschend verläuft
JOST Werke Aktie

Marktkap. 968,5 Mio. EUR

KGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400

ISIN DE000JST4000

Symbol JSTWF

JOST Werke Buy

13:26 Uhr
JOST Werke Buy
JOST Werke AG
66,10 EUR 1,80 EUR 2,80%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jost Werke von 63 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jost und SAF Holland hätten im vierten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen der Lkw-Zulieferer. Nun komme es auf die Ausblicke im März an. Er verschob seine Bewertungsbasis einstweilen weiter in die Zukunft./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,80 €		 Abst. Kursziel*:
10,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,95%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

13:26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
10:36 JOST Werke Buy Warburg Research
08:06 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.26 JOST Werke Buy Warburg Research
20.01.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu JOST Werke AG

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 20.02.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 20.02.26
finanzen.net XETRA-Handel SDAX mittags mit Abgaben
dpa-afx JOST Werke-Aktie steigt wieder Richtung Rekord
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
StockXperts Jost: Was bringt 2026?
TraderFox Stocks in Action: Rational, DWS Group, Jost Werke, CTS Eventim, Freenet
dpa-afx JOST Werke-Aktie dennoch im Minus: Erwartungen nach starkem Schlussspurt geschlagen
EQS Group EQS-News: JOST setzt Wachstumsstrategie AMBITION 2030 konsequent um und erzielt starke Ergebnisse in allen Geschäftsbereichen im Jahr 2025
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-News: JOST implements its growth strategy AMBITION 2030 further and achieves strong results in all business lines in fiscal year 2025
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: JOST Werke SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
