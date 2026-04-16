National Grid Aktie

14,60 EUR -0,20 EUR -1,35 %
STU
13,28 CHF -0,25 CHF -1,86 %
BRX
Marktkap. 73,85 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

UBS AG

National Grid Sell

15:16 Uhr
National Grid Sell
National Grid plc
14,60 EUR -0,20 EUR -1,35%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach einigen Investoren-Meetings auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Noch sei zu früh, um über mögliche Verzögerungen beim Investitionsplan bis 2031 zu spekulieren, schrieb Mark Freshney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des britischen Energieversorgers erscheine zwar teuer, die Papiere vergleichbarer Unternehmen seien es aber auch./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid Sell

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,60 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
14,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Freshney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,70 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

15:16 National Grid Sell UBS AG
14.04.26 National Grid Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.04.26 National Grid Outperform Bernstein Research
13.04.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
