ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach einigen Investoren-Meetings auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Noch sei zu früh, um über mögliche Verzögerungen beim Investitionsplan bis 2031 zu spekulieren, schrieb Mark Freshney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des britischen Energieversorgers erscheine zwar teuer, die Papiere vergleichbarer Unternehmen seien es aber auch./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: National Grid Sell
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,60 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
14,85 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Freshney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,70 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
|15:16
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.04.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:16
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.04.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15:16
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|05.10.18
|National Grid Sell
|CFRA
|13.04.18
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|22.01.18
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.04.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets