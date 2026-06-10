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Symbol KTRNF

Warburg Research

Kontron Buy

10:16 Uhr
Kontron Buy
Aktie in diesem Artikel
Kontron
23,72 EUR 0,54 EUR 2,33%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann geht nicht davon aus, dass viele Anleger auf das Übernahmeangebot des Großaktionärs Ennoconn eingehen, wie er am Donnerstag schrieb. Das Gebot von 23,50 Euro bilde aber zunächst zumindest einen Boden für die Aktien./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kontron AG

Zusammenfassung: Kontron Buy

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,50 €		 Abst. Kursziel*:
21,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,15%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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