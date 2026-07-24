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FedEx Aktie

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Bernstein Research

FedEx Outperform

24.07.26
FedEx Outperform
Aktie in diesem Artikel
FedEx Corp.
276,50 EUR -0,30 EUR -0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fedex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 397 US-Dollar belassen. Die See- und Luftfrachtraten im internationalen Logistikgeschäft seien in den vergangenen Monaten weiter gestiegen und das Frachtaufkommen habe sich als robust erwiesen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem scheine sich die Verbrauchernachfrage trotz Inflationsdrucks zu behaupten. Insgesamt ergebe sich daraus ein günstiges Ertragsumfeld für die nahe Zukunft./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Outperform

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 397,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 315,62		 Abst. Kursziel*:
25,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 314,96		 Abst. Kursziel aktuell:
26,05%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 410,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

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