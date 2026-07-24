FedEx Aktie
Marktkap. 65,52 Mrd. EURKGV 22,23 Div. Rendite 1,41%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fedex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 397 US-Dollar belassen. Die See- und Luftfrachtraten im internationalen Logistikgeschäft seien in den vergangenen Monaten weiter gestiegen und das Frachtaufkommen habe sich als robust erwiesen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem scheine sich die Verbrauchernachfrage trotz Inflationsdrucks zu behaupten. Insgesamt ergebe sich daraus ein günstiges Ertragsumfeld für die nahe Zukunft./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Outperform
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 397,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 315,62
|Abst. Kursziel*:
25,78%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 314,96
|Abst. Kursziel aktuell:
26,05%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 410,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
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