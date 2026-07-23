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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

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Symbol ABLZF

Deutsche Bank AG

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

12:16 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
86,60 EUR 0,68 EUR 0,79%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 70 auf 74 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Gael de-Bray rechnet im zweiten Halbjahr mit einer starken Beschleunigung des Umsatzwachstums, wie er in einer Analyse vom Freitag schrieb. Für das "Hold"-Votum seien Bewertungsgründe ausschlaggebend./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
74,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
80,68 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,28%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,78 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
16.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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