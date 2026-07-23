ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 157,51 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 70 auf 74 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Gael de-Bray rechnet im zweiten Halbjahr mit einer starken Beschleunigung des Umsatzwachstums, wie er in einer Analyse vom Freitag schrieb. Für das "Hold"-Votum seien Bewertungsgründe ausschlaggebend./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
74,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
80,68 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,28%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,78 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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