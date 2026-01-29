ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 121,67 Mrd. EURKGV 27,53
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 46 auf 51 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst George Featherstone sprach am Donnerstagabend nach den Zahlen von einem "elektrisierenden Jahresende" - in Anspielung auf das Geschäft der Schweizer. Der sehr starke Auftragseingang habe "gute Vibes" hinsichtlich KI zurückgebracht. Die positive Kursreaktion sei gerechtfertigt, es gebe allerdings bessere Anlagealternativen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
51,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
66,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
-22,96%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
66,48 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-23,29%
|
Analyst Name:
George Featherstone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
