RBC Capital Markets

Diageo Outperform

08:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. Die Chancen für eine Erholung des Spirituosenkonzerns stünden gut, urteilte James Edwardes Jones am Donnerstagabend. Die Kosten der Abkehr vom Premiumsegment seien bereits in seinen Prognosen berücksichtigt. Er rechnet in diesem Zusammenhang bis 2027 mit einer um 2,1 Prozentpunkte sinkenden Profitabilität (Ebit-Marge), hält eine Dividendenkürzung aber nicht für notwendig./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:45 / EST

