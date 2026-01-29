Diageo Aktie
Marktkap. 41,65 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. Die Chancen für eine Erholung des Spirituosenkonzerns stünden gut, urteilte James Edwardes Jones am Donnerstagabend. Die Kosten der Abkehr vom Premiumsegment seien bereits in seinen Prognosen berücksichtigt. Er rechnet in diesem Zusammenhang bis 2027 mit einer um 2,1 Prozentpunkte sinkenden Profitabilität (Ebit-Marge), hält eine Dividendenkürzung aber nicht für notwendig./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:45 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
19,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,94 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|08:06
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
