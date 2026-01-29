DAX 24.404 +0,4%ESt50 5.910 +0,3%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.163 -2,1%Euro 1,1940 -0,3%Öl 69,81 -1,5%Gold 5.168 -4,0%
Diageo Aktie

19,15 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
17,43 CHF +0,22 CHF +1,27 %
BRX
Marktkap. 41,65 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

RBC Capital Markets

Diageo Outperform

08:06 Uhr
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. Die Chancen für eine Erholung des Spirituosenkonzerns stünden gut, urteilte James Edwardes Jones am Donnerstagabend. Die Kosten der Abkehr vom Premiumsegment seien bereits in seinen Prognosen berücksichtigt. Er rechnet in diesem Zusammenhang bis 2027 mit einer um 2,1 Prozentpunkte sinkenden Profitabilität (Ebit-Marge), hält eine Dividendenkürzung aber nicht für notwendig./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
19,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

08:06 Diageo Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 Diageo Neutral UBS AG
22.01.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

