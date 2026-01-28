DAX24.533 +0,9%Est505.951 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,78 -2,3%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.565 -1,6%Euro1,1947 -0,2%Öl70,39 -0,7%Gold5.133 -4,6%
Gewinnmitnahmen

KLA-Aktie bricht ein: Anleger machen trotz Analystenlob Kasse

30.01.26 12:59 Uhr
NASDAQ-Titel KLA-Aktie bricht ein: Gewinnmitnahmen trotz starker Quartalszahlen - auch Applied Materials und Lam unter Druck

Für KLA Corp zeichnen sich am Freitag nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen heftige Gewinnmitnahmen ab.

Für KLA Corp zeichnen sich am Freitag nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen heftige Gewinnmitnahmen ab. Vorbörslich büßten die zuletzt rekordhohen Aktien 8 Prozent ein auf 1.550,00 US-Dollar.

Dass mehrere Analysten die Geschäftsentwicklung im vergangenen Geschäftsquartal lobten und ihre Kursziele anhoben, half dem Kurs nicht. Offenbar machten hier einige Anleger ebenso Kasse wie in den zuletzt ähnlich rekordhungrigen Aktien der Branchenkollegen Applied Materials und Lam Research: Diese sanken vorbörslich um etwa zwei Prozent.

Laut dem Goldman Sachs-Experten James Schneider sehen sowohl der Zwischenbericht als auch der Ausblick von KLA-Tencor auf das laufende Quartal ordentlich aus. Beides entspreche zwar den Konsensschätzungen. Doch die jüngsten, zuversichtlichen Geschäftsaussagen von ASML (ASML NV), Lam, Samsung und SK hynix hätten die Erwartungen der Anleger zu weit nach oben getrieben. Aus den Zahlen und Zielen von KLA dürften die Anleger nun moderat negative Rückschlüsse für Applied Materials und Lam ziehen, die in ähnlichen Märkten wie KLA unterwegs seien.

/gl/ag/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: KLA-Tencor

