Fraport-Aktie steigt deutlich - Jefferies sieht noch großes Aufwärtspotenzial

30.01.26 10:21 Uhr
Fraport-Aktie profitiert: Jefferies optimistisch für weitere Kursgewinne | finanzen.net

Die Aktien von Fraport nehmen am Freitag wieder Kurs auf ihren Anfang November erreichten höchsten Stand seit Sommer 2018.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
78,90 EUR 1,80 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auftrieb gab eine Kaufempfehlung von Jefferies. Unter den stärksten Werten im MDAX gewannen die Anteile des Flughafenbetreibers zeitweise 2,73 Prozent auf 79,00 Euro. Analystin Priyal Woolf sieht bei ihrem von 72 auf 100 Euro angehobenen Kursziel ein Kurssteigerungspotenzial von mehr als einem Viertel.

In ihrem Ausblick auf 2026 für die europäische Infrastrukturbranche nahm sie einen Favoritenwechsel vor und empfiehlt nun in erster Linie Fraport, aber auch die Papiere des spanischen Betreibers Aena.

2026 werde im Flugverkehr wohl ein starkes Jahr mit höheren Kapazitäten der Airlines.

/ajx/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
08:01Fraport BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Fraport OverweightBarclays Capital
22.01.2026Fraport SellUBS AG
20.01.2026Fraport OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01Fraport BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Fraport OverweightBarclays Capital
20.01.2026Fraport OutperformBernstein Research
15.01.2026Fraport OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Fraport HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
12.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
11.12.2025Fraport HoldWarburg Research
11.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Fraport SellUBS AG
05.01.2026Fraport SellUBS AG
19.11.2025Fraport SellUBS AG
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen