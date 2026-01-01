Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy massiv erhöht von 38 auf 175 Euro und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAFRAN nach Zahlen von GE Aerospace auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für QIAGEN auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TUI auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für NVIDIA auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 125 auf 115 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat Douglas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Zur Analyse

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren

- In eigener Sache -

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba im Fokus Japans Notenbank hält Leitzins stabil. Oracle-Aktie: Neue US-Firma für TikTok steht. Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt. JPMorgan: Trump reicht wegen Kontoschließungen Klage ein. Tesla-Chef Musk: Optimus soll Ende 2027 in den Verkauf kommen.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung