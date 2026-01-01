DAX24.845 -0,1%Est505.938 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.654 -0,6%Euro1,1738 -0,2%Öl64,64 +0,4%Gold4.921 -0,3%
Kaufempfehlungen KW 4

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

23.01.26 10:57 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

Aktien Empfehlungen KW 26/04: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Platz 15: Beiersdorf

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf

Platz 14: Douglas

Das Analysehaus Jefferies hat Douglas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: lma_ss / Shutterstock.com

Platz 13: Richemont

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: August_0802 / Shutterstock.com

Platz 12: Bayer

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 11: Apple

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com

Platz 10: SAP

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 9: Netflix

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 125 auf 115 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: XanderSt / Shutterstock.com

Platz 8: NVIDIA

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für NVIDIA auf "Overweight" belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Platz 7: TUI

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TUI auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 6: QIAGEN

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für QIAGEN auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 5: SAFRAN

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAFRAN nach Zahlen von GE Aerospace auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Platz 4: Continental

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 3: RWE

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE

Platz 2: Siemens Energy

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy massiv erhöht von 38 auf 175 Euro und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 1: Bayer

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

