Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 16: Das Ranking
Quelle: finanzen.ch, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 15: Beiersdorf
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf
Platz 14: Douglas
Das Analysehaus Jefferies hat Douglas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: lma_ss / Shutterstock.com
Platz 13: Richemont
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: August_0802 / Shutterstock.com
Platz 12: Bayer
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 11: Apple
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com
Platz 10: SAP
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 9: Netflix
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 125 auf 115 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: XanderSt / Shutterstock.com
Platz 8: NVIDIA
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für NVIDIA auf "Overweight" belassen.Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Konstantin Savusia / Shutterstock.com
Platz 7: TUI
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TUI auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 6: QIAGEN
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für QIAGEN auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 5: SAFRAN
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAFRAN nach Zahlen von GE Aerospace auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Platz 4: Continental
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 3: RWE
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE
Platz 2: Siemens Energy
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy massiv erhöht von 38 auf 175 Euro und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 1: Bayer
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
