Von "Sell" auf "Buy"

Die Schweizer Großbank UBS hat eine radikale Kehrtwende bei ihrer Einschätzung der Siemens Energy-Aktie vorgenommen und empfiehlt das Papier nun zum Kauf.

Der Rekordlauf bei der Aktie von Siemens Energy reißt am Freitag nicht ab. Auf der Handelsplattform XETRA werden die Titel nach einer Doppel-Hochstufung der UBS zeitweise 1,96 Prozent höher bei 140,20 Euro. Das vergangene Allzeithoch im XETRA-Handel lag bei 138,25 Euro.

In den vergangenen zwei Jahren waren sie schon unter den besten DAX-Werten und 2026 gehören sie nun auch wieder zum Kreis der Favoriten. Binnen zwei Jahren konnten Anleger ihr Geld mit der Aktie schon mehr als verzwölffachen. Das Unternehmen wird als wichtiger Profiteur des KI-Megatrends mit dem parallel wachsenden Strombedarf angesehen.

UBS wechselt bei Siemens Energy von "Sell" zu "Buy" und schraubt Kursziel massiv hoch

Noch vor wenigen Tagen hatte UBS-Analyst Andre Kukhnin die Siemens Energy-Aktie mit "Sell" bewertet und damit die bisherige Einstufung des Titels durch die Schweizer Bank bestätigt. Hintergrund war eine Branchenstudie, die die Risiken der jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bewertete. Zwar ging der Experte davon dabei aus, dass die Zölle durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden könnten, sah aber dennoch das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten.

Nun sind die Zölle nach einer Einigung zu Grönland jedoch wieder vollständig vom Tisch und die UBS nahm dementsprechend eine Neubewertung vor. Dabei hat die Schweizer Großbank die Einstufung des Energietechnikkonzerns am Freitag von "Sell" auf "Buy" gedreht. Mit einer Anhebung des Kursziels von 38 auf 175 Euro steigt Analyst Christopher Leonard unter die größten Optimisten für Siemens Energy auf.

Der Experte sieht sich mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 nach eigener Aussage um bis zu 9 Prozent über dem Analystenkonsens. Er geht davon aus, dass die Markterwartungen margenseitig angetrieben werden und gibt sich dabei optimistisch für ein weiteres Auftragswachstum im Geschäft mit Gasturbinen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX