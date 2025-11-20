DAX 23.182 -0,4%ESt50 5.537 -0,6%MSCI World 4.213 -0,1%Top 10 Crypto 11,38 -6,2%Nas 22.078 -2,2%Bitcoin 72.455 -3,6%Euro 1,1548 +0,2%Öl 62,57 -1,0%Gold 4.047 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- NIO, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie taumelt zwischen Preissenkungen, Prognoserückgang und Insider-Signalen Novo Nordisk-Aktie taumelt zwischen Preissenkungen, Prognoserückgang und Insider-Signalen
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Freitagvormittag So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Freitagvormittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
103,30 EUR -4,95 EUR -4,57 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 93,41 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

Barclays Capital

Siemens Energy Equal Weight

08:51 Uhr
Siemens Energy Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
103,30 EUR -4,95 EUR -4,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 77 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Kapitalmarkttag sei positiv gewesen, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitagmorgen in seiner Nachbetrachtung. Die Geschäftsdynamik des Energietechnikkonzerns sei solide, zeige aber gewisse Anzeichen für einen zyklischen Höhepunkt. Der Experte rechnet zwar mit einer Anpassung der Markterwartungen nach oben, der Aktienkurs preise allerdings einen endlos guten Geschäftsverlauf bereits ein./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Equal Weight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
114,30 €		 Abst. Kursziel*:
-25,63%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
103,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,72%
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:51 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
08:01 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08:01 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

dpa-afx Trotz Analystenlob Aktien der Jahres-Bestperformer Siemens Energy und Rheinmetall rutschen ans DAX-Ende Aktien der Jahres-Bestperformer Siemens Energy und Rheinmetall rutschen ans DAX-Ende
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schwächelt zum Start des Freitagshandels
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Freitagvormittag kräftig
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Siemens Energy - 'Equal Weight'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 136 Euro - 'Outperform'
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
Business Times Siemens Energy bets on ammonia, fuel flexibility to future-proof Asia’s power systems
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
Financial Times Siemens Energy expects €1bn profit amid surging electricity demand
Financial Times EU ‘completely overshooting’ on green rules, Siemens Energy boss warns
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen