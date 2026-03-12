DAX 23.740 +0,6%ESt50 5.794 +0,8%MSCI World 4.383 +0,5%Top 10 Crypto 9,7035 +5,9%Nas 22.440 +0,6%Bitcoin 63.966 +4,5%Euro 1,1476 -0,4%Öl 99,52 -2,2%Gold 5.096 +0,1%
Infineon Aktie

40,38 EUR +0,32 EUR +0,80 %
STU
Marktkap. 52,44 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Bernstein Research

Infineon Outperform

14:06 Uhr
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
40,38 EUR 0,32 EUR 0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Outperform" belassen. Für die Industriegasehersteller Linde, Air Liquide und Air Products wären knappheitsbedingte Höchstpreise für Helium im Zuge des Iran-Kriegs nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr positiv, schrieb James Hooper in seiner Betrachtung der Chemie- und Halbleiterbranche vom Donnerstagabend. Für letztere betonte er, Infineon habe gut diversifizierte Lieferketten und keine direkten Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Nahen Osten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Outperform

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
40,08 €		 Abst. Kursziel*:
29,76%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
40,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,79%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

14:06 Infineon Outperform Bernstein Research
06.03.26 Infineon Neutral UBS AG
06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
05.02.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

