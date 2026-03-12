Brenntag Aktie
Marktkap. 7,09 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 58 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Christian Cohrs verwies in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zunächst darauf, dass die Jahreszahlen seine Erwartungen verfehlt hätten. Der Chemikalienhändler sei einer gedämpften Nachfrage und vielen strategischen, konjunkturellen und politischen Unsicherheiten ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund sei das Profil von Chancen und Risiken weniger attraktiv./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Hold
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
48,32 €
|Abst. Kursziel*:
9,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,71%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|08:11
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:11
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|08:11
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital