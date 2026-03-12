DAX 23.327 -1,1%ESt50 5.686 -1,1%MSCI World 4.347 -0,4%Top 10 Crypto 9,4765 +3,4%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 62.570 +2,2%Euro 1,1443 -0,7%Öl 102,3 +0,6%Gold 5.074 -0,4%
Brenntag Aktie

48,31 EUR -0,20 EUR -0,41 %
STU
Marktkap. 7,09 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

Warburg Research

Brenntag SE Hold

09:16 Uhr
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
48,31 EUR -0,20 EUR -0,41%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 58 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Christian Cohrs verwies in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zunächst darauf, dass die Jahreszahlen seine Erwartungen verfehlt hätten. Der Chemikalienhändler sei einer gedämpften Nachfrage und vielen strategischen, konjunkturellen und politischen Unsicherheiten ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund sei das Profil von Chancen und Risiken weniger attraktiv./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
48,32 €		 Abst. Kursziel*:
9,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,71%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

08:11 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
12.03.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Brenntag SE

finanzen.net Aktienanalyse Analyse: Warburg Research bewertet Brenntag SE-Aktie schlechter Analyse: Warburg Research bewertet Brenntag SE-Aktie schlechter
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Brenntag-Aktie profitiert: Sparkurs verschärft und weitere Einsparungen bis 2027 angepeilt
dpa-afx ROUNDUP 2: Brenntag blickt vorsichtig auf 2026 - Sparkurs verschärft
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag gefragt
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Mittag an Boden
finanzen.net Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Brenntag SE-Aktie
StockXperts Brenntag: Vorsicht ist angesagt!
EQS Group EQS-Adhoc: Brenntag SE intends to pay out a dividend of EUR 1.90 per share for FY 2025
Zacks Westlake Unit Expands India Distribution Partnership With Brenntag
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Stefanie Berlinger, buy
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
