Warburg Research

Brenntag SE Hold

09:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 58 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Christian Cohrs verwies in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zunächst darauf, dass die Jahreszahlen seine Erwartungen verfehlt hätten. Der Chemikalienhändler sei einer gedämpften Nachfrage und vielen strategischen, konjunkturellen und politischen Unsicherheiten ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund sei das Profil von Chancen und Risiken weniger attraktiv./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag