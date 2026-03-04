DAX 23.790 -1,7%ESt50 5.776 -1,6%MSCI World 4.449 -0,9%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.724 -0,4%Bitcoin 61.685 -1,2%Euro 1,1578 -0,5%Öl 84,72 +2,6%Gold 5.067 -1,5%
Brenntag Aktie

46,24 EUR -1,08 EUR -2,28 %
STU
Marktkap. 7,1 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Brenntag SE
46,24 EUR -1,08 EUR -2,28%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal des Chemikalienhändlers sei schwächer gewesen als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht die Aktien gegenüber der Konkurrenz aber bei einem längeren Iran-Krieg im Vorteil angesichts des vergleichsweise starken US-Geschäfts und der Möglichkeit, Preisanstiege schnell weiterzureichen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

