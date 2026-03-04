Brenntag Aktie
Marktkap. 7,1 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal des Chemikalienhändlers sei schwächer gewesen als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht die Aktien gegenüber der Konkurrenz aber bei einem längeren Iran-Krieg im Vorteil angesichts des vergleichsweise starken US-Geschäfts und der Möglichkeit, Preisanstiege schnell weiterzureichen./ag/bek
Zusammenfassung: Brenntag Hold
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
46,89 €
|Abst. Kursziel*:
-1,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
46,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,52%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
