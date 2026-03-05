DAX 23.562 -0,3%ESt50 5.745 -0,9%MSCI World 4.385 -0,9%Top 10 Crypto 9,1850 -1,5%Nas 22.454 -1,2%Bitcoin 60.930 +0,1%Euro 1,1536 -0,2%Öl 99,11 +5,9%Gold 5.157 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen in Rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay vor IPO -- Ballard Power, TUI, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
TUI-Aktie knickt ein: Geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise belasten TUI-Aktie knickt ein: Geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise belasten
Vita Coco überzeugt mit starker Prognose und sieht sich nach Übernahmezielen um — Aktie vor Ausbruch auf Allzeithoch! Vita Coco überzeugt mit starker Prognose und sieht sich nach Übernahmezielen um — Aktie vor Ausbruch auf Allzeithoch!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ING Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
ING Group Aktien-Sparplan
22,81 EUR -0,80 EUR -3,37 %
STU
20,51 CHF -0,37 CHF -1,76 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 65,61 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANV3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011821202

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INGVF

UBS AG

ING Group Buy

14:36 Uhr
ING Group Buy
Aktie in diesem Artikel
ING Group
22,81 EUR -0,80 EUR -3,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 27,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison von Europas Banken für das erste Quartal dürfte unsichere Konjunkturaussichten zeigen, schrieb Jason Napier am Donnerstag. Mit nennenswerten Änderungen an seinen Schätzungen im Zuge der Nahost-Eskalation rechnet er aber nicht. Die Kreditqualität bleibe hoch. Gut für die Banken sei das geringere Zinssenkungsrisiko, auch wenn die Europäische Zentralbank wohl den Leitzins nicht nach oben schreiben dürfte./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
27,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,83 €		 Abst. Kursziel*:
20,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,12%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

02.03.26 ING Group Overweight Barclays Capital
10.02.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 ING Group Overweight Barclays Capital
03.02.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net Rentabler ING Group-Einstieg? EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor einem Jahr verdient EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor einem Jahr verdient
dpa-afx BayernLB-Gewinn sinkt - Online-Tochter DKB expandiert
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net ING Group-Aktie: Experten empfehlen ING Group im Februar mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingebracht
dpa-afx Zeitersparnis durch KI - doch viele fürchten Datenlecks
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx ROUNDUP: Weniger Käse und Milch für China - Zölle auf EU-Produkte
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in ING Group Stock?
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why ING Groep (ING) is a Great Choice
Benzinga Price Over Earnings Overview: ING Groep
Benzinga A Look Into ING Groep Inc&#39;s Price Over Earnings
Zacks ING Groep (ING) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks What Makes ING Groep (ING) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
RSS Feed
ING Group zu myNews hinzufügen