ING Group Aktie
Marktkap. 65,61 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 27,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison von Europas Banken für das erste Quartal dürfte unsichere Konjunkturaussichten zeigen, schrieb Jason Napier am Donnerstag. Mit nennenswerten Änderungen an seinen Schätzungen im Zuge der Nahost-Eskalation rechnet er aber nicht. Die Kreditqualität bleibe hoch. Gut für die Banken sei das geringere Zinssenkungsrisiko, auch wenn die Europäische Zentralbank wohl den Leitzins nicht nach oben schreiben dürfte./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Buy
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
27,40 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,83 €
|Abst. Kursziel*:
20,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,12%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|02.03.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|31.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG