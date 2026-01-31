ING Group Aktie
Marktkap. 69,53 Mrd. EURKGV 11,38 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die ING von 25 auf 28 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Bei den Niederländern stünden die Zeichen auf Wachstum, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Nach den guten Geschäftszahlen hob er seine Schätzungen merklich an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,00 €
|Abst. Kursziel*:
7,69%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
26,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,69%
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
