DAX 25.080 +1,1%ESt50 6.067 +1,0%MSCI World 4.555 +0,4%Top 10 Crypto 10,05 -1,2%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.600 -0,3%Euro 1,1808 +0,1%Öl 65,56 -1,1%Gold 4.913 +5,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich stärker -- Asiens Börsen höher - Nikkei mit Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Infineon präsentiert Quartalsergebnisse
Alphabet-Aktie zieht an: Tochter Waymo stärkt Finanzen im Kampf um Robotaxis mit Tesla Alphabet-Aktie zieht an: Tochter Waymo stärkt Finanzen im Kampf um Robotaxis mit Tesla
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ING Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
ING Group Aktien-Sparplan
26,00 EUR +0,31 EUR +1,19 %
STU
23,87 CHF +0,85 CHF +3,69 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 69,53 Mrd. EUR

KGV 11,38 Div. Rendite 4,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANV3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011821202

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INGVF

Deutsche Bank AG

ING Group Buy

09:11 Uhr
ING Group Buy
Aktie in diesem Artikel
ING Group
26,00 EUR 0,31 EUR 1,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die ING von 25 auf 28 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Bei den Niederländern stünden die Zeichen auf Wachstum, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Nach den guten Geschäftszahlen hob er seine Schätzungen merklich an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,00 €		 Abst. Kursziel*:
7,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
26,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,69%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

09:11 ING Group Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
30.01.26 ING Group Kaufen DZ BANK
30.01.26 ING Group Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die ING Group-Aktie ein
finanzen.net ING Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ING-Aktie etwas höher: Bank verdient mehr als erwartet und hebt Renditeziel für 2027 an
dpa-afx ROUNDUP: Großbank ING will nach Gewinnrückgang wieder höher hinaus
dpa-afx ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks What Makes ING Groep (ING) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
RSS Feed
ING Group zu myNews hinzufügen