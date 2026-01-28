DAX 24.293 -2,1%ESt50 5.888 -0,8%MSCI World 4.524 -0,6%Top 10 Crypto 11,10 -4,6%Nas 23.426 -1,8%Bitcoin 71.018 -4,6%Euro 1,1949 -0,1%Öl 70,46 +2,5%Gold 5.296 -2,2%
ING Group Aktie

RBC Capital Markets

ING Group Sector Perform

13:51 Uhr
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die niederländische Bank habe ein insgesamt starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der positive Trend sollte sich fortsetzen, sei aber bereits in den Konsensschätzungen berücksichtigt./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:36 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu ING Group

13:51 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
11:56 ING Group Buy UBS AG
10:41 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
27.01.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

dpa-afx Starkes Schlussquartal ING-Aktie etwas höher: Bank verdient mehr als erwartet und hebt Renditeziel für 2027 an ING-Aktie etwas höher: Bank verdient mehr als erwartet und hebt Renditeziel für 2027 an
dpa-afx ROUNDUP: Großbank ING will nach Gewinnrückgang wieder höher hinaus
dpa-afx ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: ING Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TraderFox Stocks in Action: Leonardo, ING Groep, Symrise, PVA Tepla und Fuchs.
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks What Makes ING Groep (ING) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
