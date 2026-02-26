DAX 25.284 +0,0%ESt50 6.138 -0,4%MSCI World 4.555 -0,2%Top 10 Crypto 8,6155 +0,1%Nas 22.660 -1,0%Bitcoin 55.500 -2,9%Euro 1,1823 +0,2%Öl 72,48 +2,2%Gold 5.261 +1,6%
HSBC Aktie

15,70 EUR -0,22 EUR -1,38 %
STU
13,94 GBP -0,04 GBP -0,31 %
LSE
Marktkap. 273,28 Mrd. EUR

KGV 12,78 Div. Rendite 4,75%
WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

RBC Capital Markets

HSBC Sector Perform

21:26 Uhr
HSBC Sector Perform
HSBC Holdings plc
15,70 EUR -0,22 EUR -1,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1050 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen der britischen Großbank habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 13:18 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 13:18 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Sector Perform

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
12,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
13,94 £		 Abst. Kursziel*:
-13,89%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
13,94 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,89%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,15 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

21:26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
26.02.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HSBC Neutral UBS AG
25.02.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
25.02.26 HSBC Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

finanzen.net FTSE 100 aktuell: Am Mittag Gewinne im FTSE 100
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt zum Handelsstart zu
finanzen.net HSBC gewährte Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag
finanzen.net Kaum Veränderungen: STOXX 50 zum Start kaum verändert
finanzen.net Zuversicht in Europa: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 bewegt sich zum Handelsende im Plus
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 notiert am Mittwochnachmittag im Plus
Business Times HSBC opens wealth centre at Singapore Land Tower amid premium pivot
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why HSBC (HSBC) is a Great Choice
Benzinga HSBC Dismisses &#39;SaaSpocalypse&#39; Fears Amid $1 Trillion Sell-Off, Says &#39;Software Is Already Eating AI&#39;
Financial Times HSBC board earns almost £1mn more despite botched chair search
Business Times HSBC kicks off Singapore insurance business sale, eyes over US$1 billion value: sources
Business Times Asia’s biggest banks line up bids for HSBC assets in Indonesia
Business Times European shares close at record high on HSBC boost, easing AI disruption fears
Zacks HSBC Q4 Pre-Tax Earnings Increase Y/Y on Higher Revenues, Lower ECL
