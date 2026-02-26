HSBC Aktie
Marktkap. 273,28 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,75%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1050 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen der britischen Großbank habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 13:18 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 13:18 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Sector Perform
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
12,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
13,94 £
|Abst. Kursziel*:
-13,89%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
13,94 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,89%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,15 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
|21:26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HSBC Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|21:26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HSBC Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|29.10.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|26.10.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.21
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|21:26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HSBC Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.