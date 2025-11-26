DAX 23.758 +0,1%ESt50 5.640 -0,3%MSCI World 4.375 +0,1%Top 10 Crypto 12,39 +0,2%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.763 +0,9%Euro 1,1591 -0,1%Öl 63,07 %Gold 4.163 +0,0%
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- Asiens Börsen legen mehrheitlich zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Bitcoin, DroneShield, 1&1 im Fokus
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025
Deutsche Börse-Aktie im Aufwind: JPMorgan sieht Trendwende
HSBC Aktie

12,16 EUR -0,04 EUR -0,33 %
XETRA
11,25 CHF ±0,00 CHF -0,04 %
BRX
Marktkap. 206,06 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

Barclays Capital

08:46 Uhr
HSBC Holdings plc
12,16 EUR -0,04 EUR -0,33%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach dem veröffentlichten britischen Staatshaushalt mit einem Kursziel von 1230 Pence auf "Overweight" belassen. Die Auswirkungen auf Banken seien minimal und dies sei positiv, schrieb Analyst Aman Rakkar am Mittwochnachmittag. Banken spielten im britischen Haushalt wieder einmal keine Rolle, denn wie von ihm erwartet werde es keine besonderen Steuern auf Bankgeschäfte geben. Die Reform des ISA-Systems sowie Steuern auf Ersparnisse und Immobilien dürften nur minimale Auswirkungen haben./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,30 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
12,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aman Rakkar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

08:46 HSBC Overweight Barclays Capital
21.11.25 HSBC Hold Deutsche Bank AG
03.11.25 HSBC Neutral UBS AG
30.10.25 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Plus
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Kursplus
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In HSBC Holdings 5 Years Ago Would Be Worth Today
Financial Times OpenAI needs to raise at least $207bn by 2030 so it can continue to lose money, HSBC estimates
Zacks HSBC Restructures Trading Operations to Strengthen Debt Financing Push
Business Times HSBC overhauls trading business in bid to become debt powerhouse
Cointelegraph HSBC to bring tokenized deposits to US and UAE as stablecoin race heats up
Financial Times HSBC board at odds over candidates to succeed Mark Tucker as chair
Business Times Maybank cuts Sea target price with ‘hold’ call on softer Shopee margins, HSBC maintains ‘buy’ call
Zacks HSBC (HSBC) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
