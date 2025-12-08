Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Das Jahr 2026 werde für die europäischen Konsumgüterkonzerne aufgrund der anhaltenden Konsumschwäche in Amerika (insbesondere in den USA und Brasilien), des sich rasch normalisierenden Preisanstiegs und des verschärften Wettbewerbs bei gleichzeitig sinkender Markentreue der Verbraucher wahrscheinlich kein Zuckerschlecken, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unternehmen, die ihre starke Dynamik aus dem zweiten Halbjahr 2025 beibehalten oder verbessern können, dürften rasch von einer deutlichen Neubewertung profitieren. Vier Namen stächen dabei besonders hervor: Danone, Haleon, L?Oréal und Reckitt. Abwärtsrisiken für die Konsensprognosen bestünden hingegen bei Beiersdorf, Unilever, Nestle und Henkel./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Sell
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
44,00 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
51,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,44 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|14:11
|Unilever Sell
|UBS AG
|07.01.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|Unilever Sell
|UBS AG
|07.01.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|06.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.