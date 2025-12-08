DAX 25.239 +0,4%ESt50 5.986 +1,4%MSCI World 4.502 +0,4%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.586 +0,5%Bitcoin 78.641 +0,8%Euro 1,1636 -0,2%Öl 63,37 +1,1%Gold 4.515 +0,8%
Unilever Aktie

48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

UBS AG

Unilever Sell

14:11 Uhr
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Das Jahr 2026 werde für die europäischen Konsumgüterkonzerne aufgrund der anhaltenden Konsumschwäche in Amerika (insbesondere in den USA und Brasilien), des sich rasch normalisierenden Preisanstiegs und des verschärften Wettbewerbs bei gleichzeitig sinkender Markentreue der Verbraucher wahrscheinlich kein Zuckerschlecken, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unternehmen, die ihre starke Dynamik aus dem zweiten Halbjahr 2025 beibehalten oder verbessern können, dürften rasch von einer deutlichen Neubewertung profitieren. Vier Namen stächen dabei besonders hervor: Danone, Haleon, L?Oréal und Reckitt. Abwärtsrisiken für die Konsensprognosen bestünden hingegen bei Beiersdorf, Unilever, Nestle und Henkel./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever Sell

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
44,00 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,44 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

14:11 Unilever Sell UBS AG
07.01.26 Unilever Outperform Bernstein Research
30.12.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Unilever Outperform Bernstein Research
18.12.25 Unilever Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

